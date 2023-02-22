الأمانة السورية للتنمية: استصدار أوراق ثبوتية جديدة مجاناً للمتضررين من الزلزال

22-فبراير-2023

أعلن برنامج الاستجابة القانونية في الأمانة السورية للتنمية عن فتح خطوط اتصال مباشرة لاستصدار أوراق ثبوتية جديدة مجاناً للعائلات المنكوبة التي خسرت أوراقها الثبوتية والشخصية ضمن منازلها المهدمة جراء الزلزال.

وأوضحت الأمانة السورية للتنمية أن هذا الإجراء يأتي ضمن استجابتها لمساعدة المتضررين من الزلزال.

ووفق الإعلان تم تخصيص الرقم 0943043469 لتواصل العائلات في اللاذقية، والرقم 0943043452 في حلب، والرقم 0943044043 في حماة.

22-فبراير-2023

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