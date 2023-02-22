التعليم العالي تبين تعديل بعض المواعيد الامتحانية

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن امتحانات برامج التعليم المفتوح تبدأ اعتباراً من يوم الأحد.

وأشارت إلى أنه “تم تأجيل امتحانات السنة التحضيرية المقررة يوم السبت 25-2-2023 في جميع الجامعات السورية حتى يوم السبت 4-3-2023”.

كذلك أشارت إلى استمرار تأجيل امتحانات جامعات حلب وتشرين وطرطوس وحماة ليوم 4-3-2023 أما دمشق والفرات وحمص فتستمر وفق برامجها المعتمدة.

وأضافت: سيتم “تمديد إيقاف دوام الطلاب وتأجيل الامتحانات بالجامعات الخاصة والمعاهد بحلب واللاذقية وحماة وطرطوس لغاية الجمعة 3-3-2023”.

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