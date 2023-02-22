التعليم العالي تبين تعديل بعض المواعيد الامتحانية

22-فبراير-2023

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن امتحانات برامج التعليم المفتوح تبدأ اعتباراً من يوم الأحد.
وأشارت إلى أنه “تم تأجيل امتحانات السنة التحضيرية المقررة يوم السبت 25-2-2023 في جميع الجامعات السورية حتى يوم السبت 4-3-2023”.
كذلك أشارت إلى استمرار تأجيل امتحانات جامعات حلب وتشرين وطرطوس وحماة ليوم 4-3-2023 أما دمشق والفرات وحمص فتستمر وفق برامجها المعتمدة.
وأضافت: سيتم “تمديد إيقاف دوام الطلاب وتأجيل الامتحانات بالجامعات الخاصة والمعاهد بحلب واللاذقية وحماة وطرطوس لغاية الجمعة 3-3-2023”.

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22-فبراير-2023

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