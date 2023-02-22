الخارجية الإيرانية تستدعي القائمة بأعمال السفارة البريطانية

طهران – سانا:

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران إيزابيل مارش احتجاجاً على نهج الحكومة البريطانية المعادي لإيران.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وكالة أنباء فارس: “احتجاجاً على التهم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة من الحكومة البريطانية ضد إيران، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران إيزابيل مارش وسلّمتها مذكرة احتجاج رسمية”.

وطالب البيان الحكومة البريطانية بالامتناع عن توجيه التهم الواهية، التي لا أساس لها من الصحة، داعياً لندن إلى “التوقّف عن التخويف من إيران وعن السير في النهج غير الودّي تجاهها”.

واعتبر البيان أن العقوبات البريطانية الجديدة لها دوافع سياسية، مضيفاً: إن “الدولة التي تسمح بأشدّ أشكال التمييز والفظائع ضدّ المهاجرين والمسلمين وتهجير اللاجئين قسراً إلى روندا خلافاً للقوانين الدولية ليست في وضع يسمح لها بالحديث عن حقوق الإنسان في بلد آخر”.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية استدعت أمس القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها وفرضت عقوباتٍ على عدد من الإيرانيين بذرائع وحجج متعدّدة.