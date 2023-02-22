الزنجبيل ينشط الخلايا المناعية

22-فبراير-2023

اكتشف علماء معهد بيولوجيا النظم الغذائية بجامعة ميونيخ للتكنولوجيا وجود مادة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم.

وتشير مجلة ” التغذية وأبحاث الطعام” إلى أن الباحثين وضعوا خلال الاختبارات كمية صغيرة من مادة الجينجيرول (مركب كيميائي في الزنجبيل) اللاذعة الموجودة في الزنجبيل، على مزارع الخلايا وراقبوا التفاعل الحاصل. وكما هو معروف هذه المادة بالذات تسبب الإحساس بالحدة التي يشعر بها المستقبِل الموجود على سطح الخلايا العصبية.

واتضح للباحثين أن وضع حتى 15 ميكروغراما من المادة لكل لتر تكفي لجعل الخلايا المناعية في حالة تأهب قصوى. وحتى تركيز بسيط لمادة الجينجيرول له تأثير محفز لخلايا منظومة المناعة.

22-فبراير-2023

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