المقداد يتسلّم أوراق اعتماد السفير المفوّض لجمهورية كوبا

دمشق – سانا:

تسلّم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير لويس ماريانو فرنانديس، سفيراً مفوّضاً فوق العادة لجمهورية كوبا لدى الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأهمية الاستمرار في العمل على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والصحية.

وشكر الوزير المقداد المواقف الكوبية الداعمة لسورية التي عبّرت عنها القيادة والشعب في كوبا خلال مواجهة سورية لتداعيات الكارثة الطبيعية التي أصابتها، مشيراً إلى أثر العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على سورية والتي ضاعفت من تداعيات الزلزال.

كذلك جدّد الوزير المقداد إدانة سورية للحصار الأمريكي المفروض على البلدين الذي يتناقض مع كل المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

بدوره، عبّر السفير الكوبي عن تعازيه الحارة بضحايا الزلزال، ونقل تعازي وتحيّات الشعب الكوبي إلى الشعب السوري، مجدّداً إدانة كوبا للعدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف المباني المدنية في دمشق، ومبدياً استعداد كوبا لتقديم أيّ مساعداتٍ إنسانية وطبية للجانب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال.