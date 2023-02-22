بحث علمي لتشكيل نواة مرصد للنشاط الزلزالي

اللاذقية – مروان حويجة

أفردت جامعة تشرين لقاءاً علمياً في مجلس الجامعة برئاسة الدكتور بسام حسن رئيس الجامعة مع فريق العمل في مشروع البحث المسجّل بجامعة تشرين في العام 2020 في المعهد العالي لبحوث البيئة بعنوان: “ربط النشاط الزلزالي مع تغيرات خواص المياه الفيزيائية والكيميائية في المنطقة الساحلية” بهدف تشكيل نواة مرصد متعدد المدخلات للمراقبة المستمرة للنشاط الزلزالي”.

وأوضحت الدكتورة هاجر ناصر عميد المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة تشرين لـ”البعث” أهمية البحث تكمن في كونه يشكّل قاعدة علمية وبحثية للجامعة والمؤسسات المشتركة معها، حيث يسعى لوضع جامعة تشرين في مصاف الجامعات العلمية والمراكز البحثية المتقدمة على مستوى العالم في هذا المجال من خلال طريقة العمل والمؤشرات المدروسة، وأكدت ناصر ضرورة الاستمرار بدعم المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة ليتسنى للفريق الاستمرار بالعمل وخصوصاً أنّ هذه الدراسة تتطلب مراقبة مستمرة وطويلة الأمد، علماً أنّ المشروع مسجّل بالمشاركة مع كلية العلوم والمعهد العالي للبحوث البحرية في جامعة تشرين و مع مديرية الموارد المائية في اللاذقية وطرطوس والمركز الوطني للزلازل في دمشق وأشارت إلى دعم رئاسة جامعة تشرين ممثلة بالأستاذ الدكتور بسام حسن للمشروع ومساهمته وتعاونه منذ اللحظات الأولى لتقديم التسهيلات الممكنة والمتاحة، وشكرت الجهات العامة والمشاركة في البحث.

وقدم خلال اللقاء العلمي كل من د. عمر جعفر اختصاص جيوفيزياء في كلية العلوم ، ود. اريج عدره اختصاص جيو

كيمياء البيئة من المعهد العالي لبحوث البيئة تعريفاً بالمشروع وأهميته من حيث أنه يشكّل قاعدة علمية وبحثية للجامعة والمؤسسات المشتركة معها كما تمّ تقديم رؤية الفريق للنشاط الزلزالي الحاصل بالمنطقة بالإضافة إلى بعض النتائج التي تمّ التوصل إليها من خلال المؤشرات المدروسة، وختمت الدكتورة هاجر ناصر عميد المعهد العالي لبحوث البيئة بضرورة الاستمرار بدعم المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة ليتسنى للفريق الاستمرار بالعمل وخصوصاً أنّ هذه الدراسة تتطلب مراقبة مستمرة.