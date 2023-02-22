روسيا: اعتقال خمسة إرهابيين مرتبطين بـ”النصرة” في سورية

موسكو – سانا:

أعلنت هيئة الأمن الاتحادية في روسيا أنها اعتقلت في مدينة موسكو ومحافظتي كيروف وبينزا خمسة إرهابيين من داعمي وممولي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في سورية.

وقال بيان لهيئة الأمن اليوم: إن “المعتقلين الذين يتبنون أفكار تنظيم جبهة النصرة الإرهابي الدولي، وتنفيذاً لتوجيهات من متزعميه كانوا يرسلون بانتظام حوالات مالية إلى حسابات لمسلحين موجودين في منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

وأوضح البيان أن الأموال المحولة استخدمت في شراء أسلحة وذخائر ووسائل مواصلات، فيما تمت مصادرة أجهزة اتصالات من المعتقلين وتعليمات لتحويل الأموال وغيرها من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت ارتكابهم لأعمال تتنافى مع القانون، وتم رفع دعاوى جنائية ضدهم بموجب التشريعات الروسية.