طقس الغد… الجو ربيعي بشكل عام

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات مطرية خفيفة فوق المرتفعات الساحلية، فيما يكون بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في غوطة دمشق والقلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية، خلال ساعات الصباح الباكر وحدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…