طهران: مفتشو “الوكالة الذرية” موجودون في البلاد ويمارسون مهامهم

بعد تقرير “بلومبرغ” بشأن نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في طهران، منذ أمس الثلاثاء، ويمارسون مهام التفتيش بشكل طبيعي.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية عن إسلامي قوله: “علاقاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند إلى اتفاق الضمانات”.

وتابع إسلامي: “نواصل تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونهتم دائماً بإزالة أي غموض”.

من جهته، أشار المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن الاعتقالات التعسفية لبعض الحكومات الغربية بحق الرعايا الإيرانيين، وقال: “بعض الحكومات الأوروبية لا تملك الأهلية للمطالبة بتنفيذ واحترام معايير القانون الدولي والتوصية بها للحكومات الأخرى”.