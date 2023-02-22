لابيد يبشّر بتفكّك قريب للكيان الإسرائيلي

البعث – وكالات:

الهجمات ضدّ تعديل النظام القضائي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد، ورئيس المعارضة في الكيان الإسرائيلي، يائير لابيد، يقول: إنّه بعد نصف سنة من الآن ستكون “إسرائيل” مفكّكة، و”مجتمعها” منشغلاً بكراهية الواحد للآخر.

ووجّه كلامه فيما يسمّى الـ”كنيست” إلى وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، قائلاً: “أنت المسؤول عما يحدث الآن، ولا تضيع عقولنا بالكلام عن حوار (بشأن التعديلات القضائية) في الوقت الذي تمرّر فيه هذا القانون، كفى كذباً”.

وتتصاعد الانقسامات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، ضد تعديل النظام القضائي، بقيادة ليفين في حكومة الاحتلال، وخصوصاً أنّ لجنة القانون والدستور في “الكنيست” صدّقت، قبل أيام على بندين من هذه الخطة.

وتهدف الخطة، إلى السيطرة الحكومية الكاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، كما أنّها تقلّص، بشدّة، قدرة المحكمة العليا للاحتلال على إلغاء التشريعات، وتمكّن “الكنيست” من إعادة تشريع القوانين، التي تمكّنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط.

وكان لابيد حذر قبل عدة أيام من أن التعديلات القضائية ستضرّ بالاقتصاد والأمن الإسرائيليين، مؤكداً أنّ الكيان على حافة الهاوية، وسائر نحو الخراب، إذا ما تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية.

جدير بالذكر أنّ كيان الاحتلال شهد في الأسابيع القليلة الماضية احتجاجاتٍ ضد حكومة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخصوصاً مخططاتها المتعلقة بهذه التعديلات.

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