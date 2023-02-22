لقاء علمي لتشكيل نواة مرصد للنشاط الزلزالي

اللاذقية – مروان حويجة

ترأس الدكتور بسام حسن، رئيس جامعة تشرين، لقاء علمياً ضم مجلس الجامعة مع فريق العمل في مشروع البحث المسجّل، في العام 2020، في المعهد العالي لبحوث البيئة، بعنوان “ربط النشاط الزلزالي مع تغيرات خواص المياه الفيزيائية والكيميائية في المنطقة الساحلية”، بهدف تشكيل نواة مرصد متعدد المدخلات للمراقبة المستمرة للنشاط الزلزالي.

وأوضحت الدكتورة هاجر ناصر عميد المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة تشرين لـ “البعث” أن أهمية البحث تكمن في كونه يشكّل قاعدة علمية وبحثية للجامعة والمؤسسات المشتركة معها، حيث يسعى لوضع جامعة تشرين في مصاف الجامعات العلمية والمراكز البحثية المتقدمة على مستوى العالم في هذا المجال من خلال طريقة العمل والمؤشرات المدروسة.

وأكدت ناصر ضرورة الاستمرار بدعم المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة ليتسنى للفريق الاستمرار بالعمل وخصوصاً أنّ هذه الدراسة تتطلب مراقبة مستمرة وطويلة الأمد، علماً أنّ المشروع مسجّل بالمشاركة مع كلية العلوم والمعهد العالي للبحوث البحرية في جامعة تشرين و مع مديرية الموارد المائية في اللاذقية وطرطوس والمركز الوطني للزلازل في دمشق.

وختمت الدكتورة ناصر بضرورة الاستمرار بدعم المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة ليتسنى للفريق الاستمرار بالعمل وخصوصاً أنّ هذه الدراسة تتطلب مراقبة مستمرة.