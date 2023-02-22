محافظة دمشق توضح حقيقة انهيار منزل بالطبّالة

22-فبراير-2023

البعث أون لاين – علي حسون:

بعد أن تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبراً عن انهيار منزل في حي أبو نوري، بمنطقة الطبالة، في دمشق، وأنباء عن وقوع ضحايا وإصابات.
” البعث أون لاين” تواصلت مع عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة، ملك حمشو، التي نفت صحة الشائعات عن وجود ضحايا أو إصابات، موضحةً أن المنزل عبارة عن بيت عربي قديم مهجور، حيث سقط جدار من المنزل، ولم يحدث أي ضرر أو تأثير على الجوار ؛ علماً أن المنزل من الداخل ترابي وقد أثرت عليه الأمطار الغزيرة الماضية فأصبح هشاً.
وأضافت حمشو: تمت إزالة تصوينة بلوك، عبارة عن أربع مداميك من قبل ورشة دائرة خدمات الشاغور حفاظاً على سلامة المواطنين، مؤكدةً أن انهيار الجدار حدث عادي وليس له أي علاقة بالهزات الأرضية الماضية.

22-فبراير-2023

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