مطلب صناعيي بتحرير أسعار الثريات

دمشق – البعث

تركز اجتماع أصحاب وممثلي شركات صناعة الثريات وأجهزة الإنارة على الشحن الجوي وارتفاع تكاليفها مقارنة بأسعار وسائل الشحن البري والبحري، إضافة إلى موضوع تصدير الثريات لبعض الدول التي تضع شروطاً كتصدير القطعة بدون كابلات كهربائية وهو مطلب من الصعب توفيره لبعض القطع المنتجة.

كما ضمت النقاط التي تم طرحها تحرير الأسعار الخاصة بالثريات حيث تعتبر صناعة فنية وفكرية شرقية، وأعرب الصناعيون برغبتهم بفصلها عن أجهزة الإنارة وإعفائها من حساب التكلفة والتسعير.

وأكد لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة على جهود الغرفة في تأمين المحروقات وتجاوب الجهات الحكومية بشكل سريع لعديد القضايا ليس المحروقات فقط، ومن جانب آخر توجه نحلاوي للصناعيين بضرورة المساهمة في التعاون والتكاتف ومد يد العون لتخفيف الأضرار الواقعة على أهالينا المتضررين جراء الزلزال وتقديم الدعم بكل الإمكانيات الممكنة.

بدوره عدنان الساعور رئيس القطاع الهندسي أجاب على بعض النقاط التي تم طرحها منها بما يخص تصدير الثريات لبعض الدول حيث بين بأنه هناك مواصفات خاصة بالكابلات لدى هذه الدول كسماكة الكبل والشعيرات ويمكن الحصول عليها والعمل بها من أجل سهولة التصدير مؤكداً بأنه سيتم إبلاغ وزارة الصناعة بهذه المشكلة ليتم معالجتها مع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وتزويد الغرفة بالمواصفات المطلوبة من قبل هذهالدول وبيان الرأي حول هذا الأمر.