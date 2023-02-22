هزات أرضية تضرب عدداً من بلدان المنطقة

عواصم – سانا:

ضربت هزة بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم بلدة درز بمحافظة فارس جنوب إيران.

ولم ترد حتى الآن أيّ تفاصيل عن الأضرار أو الخسائر المحتملة من الهزة.

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة نينوى شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي قولها في بيان: “إن الهزة الأرضية تبعد 39 كم جنوب غرب قضاء الحضر في محافظة نينوى، وشعر بها السكان بدرجات متفاوتة”.

وأشار البيان إلى أنه لم ترد معلومات عن أضرار مادية أو بشرية نتيجة الهزة.

وفي لبنان، ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات غرب بيروت بـ37 كم في البحر.

وأوضح المركز الوطني للزلازل أن هزة أرضية بقوة 4 درجات وقعت غرب بيروت في البحر عند الساعة 09:01 صباحاً.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي أن الهزة وقعت على عمق 10كم عند خط طول 34.82 درجة شرقاً، وخط عرض 33.67 درجة شمالاً غرب بيروت.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي فلسطين المحتلة، ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم شمال البلاد، حيث استمرت 10 ثوان، وضربت على عمق 18كم شرق البحر المتوسط، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية والجليل بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وفي تركيا، ضربت هزة أرضية بلغت شدّتها 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية قهرمان مرعش جنوب البلاد.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أنه تم رصد الهزة التي وقعت على عمق سبعة كيلومترات بالقرب من مدينة إلبستان بالولاية.

ولم ترِد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات من الهزة.

كذلك، ضربت هزة ارتدادية أخرى شدّتها 4.5 درجات اليوم جنوب البلاد، وذكر معهد الزلازل التركي أن الهزة وقعت في مدينة ديار بكر جنوب البلاد.