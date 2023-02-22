وصول قافلة مساعدات من الأردن إلى حلب نظمتها غرفة تجارة العقبة

حلب – سانا:

وصلت إلى حلب قافلة مساعدات أردنية نظمتها غرفة تجارة العقبة، مؤلفة من 6 شاحنات تحمل 100 طن من المواد الغذائية والطبية والأغطية والحرامات تم إيداعها في مركز جبرين شرق حلب لتوزيعها على المتضررين من الزلزال.

وبين رئيس غرفة تجارة العقبة نائل كباريتي في تصريح لمراسل سانا أن هذه القافلة هي بداية لقوافل ترسل تباعاً، وهي محملة بالمساعدات الإنسانية التي تحتاجها العائلات المتضررة من الزلزال، لافتاً إلى أن أبناء الشعب الأردني يقفون إلى جانب أهلهم المتضررين من الكارثة من الشعب السوري، وهو واجب عليهم وفزعة لهم، ومهما تم تقديمه للشعب السوري لن نستطيع تلبية احتياجات جميع المتضررين.

وأوضح كباريتي أنه اطلع على حجم الأضرار الكبيرة الناتجة عن الزلزال، ووجه نداء للإنسانية بعدم التخلي عن الأهالي المنكوبين في سورية، وأن يقف الجميع معهم لتجاوز هذه المحنة.

محافظ حلب حسين دياب أكد خلال لقائه رئيس غرفة تجارة العقبة الأردنية أن سورية بفضل تكاتف وتعاضد أبنائها ودعم الأشقاء والأصدقاء ستتجاوز تداعيات كارثة الزلزال المدمر، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها وفي مقدمتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها، معرباً عن شكره للشعب الأردني الشقيق عموماً، ولأهالي وتجار العقبة خصوصاً لوقوفهم مع الشعب السوري.

بدوره أوضح رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أنه سيتم إيصال هذه المساعدات لمستحقيها من المتضررين، وأن غرفة تجارة حلب ستستمر بدورها الإنساني في تقديم العون للأهالي والعائلات المتضررة من الكارثة والمساعدة في إيواء المحتاجين.