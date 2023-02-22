وفد سوري يطلع على الجناح السوري بمعرض غولفوود في دبي

22-فبراير-2023

اطلع سفير سورية في الإمارات العربية المتحدة الدكتور غسان عباس وغزوان المصري رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية اليوم على الجناح السوري في معرض غولفوود 2023 بدبي، كما زار عدد من الصناعيين والمصدرين السوريين الجناح السوري في المعرض.

وكان المعرض بنسخته الـ 28 انطلق أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي في الإمارات العربية المتحدة، ويعد من أضخم المعارض المختصة بالأغذية في العالم، ويستمر لغاية 24 الجاري، وهو من ضمن المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات.

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22-فبراير-2023

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