إقرار مسودة المعايير للهيئة الوطنية للجودة في التعليم العالي

دمشق – البعث أون لاين:

تم خلال اجتماع مجلس المفوضين في الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي مناقشة نموذج جودة التعليم العالي والنظام المالي للهيئة.

وقدم عضو مجلس المفوضين د.عماد صابوني عرضاً حول المعايير المقترحة من قبل الهيئة، مبيناً من خلال العرض عناصر التقييم والعوامل والخاصيات وكذلك آليات التقييم وسلم النقاط.

وأقر المجلس مقترح مسودة المعايير المقدمة، كما ناقش الخطوات التالية للسير بهذه المعايير باتجاه التطبيق الحقيقي لها، وذلك من خلال إشراك الجامعات جميعاً بالانتقال بهذه المعايير إلى حيز التنفيذ.

وأكد الدكتور بسام ابراهيم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الارتقاء بعمل الهيئة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز التنافسية، بغية الارتقاء بجودة هذه المنظومة، وتعزيز الثقة بمخرجات التعليم العالي، داعياً إلى الاستفادة من البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية لتحقيق أعلى مستوى من مؤشرات التنمية المستدامة .

ولفت الوزير ابراهيم إلى أن الوزارة ماضية في تسخير كل الجهود والطاقات الممكنة من أجل تطبيق معايير ضمان الجودة للتمكن من تأدية رسالتها في تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل .

من جهته عرض الدكتور رياض طيفور رئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي خطة العمل المستقبلية للهيئة, إضافة إلى العديد من المواضيع التي تخص عمل الهيئة.

22 total views