اتفاقية بين الهلال الأحمر والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لتقديم مليون يورو للمتضررين

دمشق – سانا:

وقعت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اتفاقية تعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية في سورية ماكسيميليانو دانتونو، وذلك لدعم المتضررين من الزلزال، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.

الاتفاقية التي وقعها اليوم عن المنظمة رئيسها المهندس خالد حبوباتي وعن الوكالة مديرتها أليساندرا بيرماتيي تتضمن تقديم تمويل مادي بقيمة مليون يورو كمساعدات للمتضررين من كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من الشهر الجاري.

وأكد حبوباتي في تصريح للصحفيين أهمية المساعدات الإيطالية، كونها مهدت الطريق أمام المساعدات الأخرى القادمة من دول الاتحاد الأوروبي.

من جهته أوضح دانتونو أنها المرة الأولى التي توقع الوكالة فيها مذكرة تعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري لمساعدة سورية في مواجهة هذا الوضع الصعب، لافتاً إلى أن التعاون سيكون لتنفيذ وتحسين الاستجابة فيما يتعلق بالأنشطة الطبية.

وأكد دانتونو أن هذه المساعدة تأتي في إطار علاقة الصداقة بين الشعب السوري والهلال الأحمر العربي السوري والشعب الإيطالي.