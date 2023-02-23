ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف بعد أيام من الخسائر

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في معاملات آسيوية ضعيفة اليوم الخميس منهيةً بذلك 6 أيام من الخسائر التي عزّزتها مخاوف متزايدة من رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة.

وقد زادت العقود الآجلة لخام “برنت” سِنتين ليصبح سعر البرميل 80.62 دولار، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات إلى 74.04 دولار.

وتواجه أسعار النفط ضغوطاً بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.

وذكرت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء أنّ مخزونات الوقود زادت 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بعد انخفاض خام “برنت”، قبل يومين بأكثر من 1% في جلسة متقلّبة إذ طغى أثر المخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي العالمي على أثر انخفاض المعروض، ما دفع المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد مكاسب اليوم السابق.

وكشف المجلس الاحتياطي الفدرالي في بيان أنّ غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أنّ مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملاً مهماً في صياغة السياسة النقدية، الأمر الذي يعلّل استمرار رفع الفائدة لحين السيطرة عليه.