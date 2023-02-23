استمرار تدفق المساعدات من الدول العربية والأجنبية لمتضرّري الزلزال

محافظات – سانا:

وصلت اليوم إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية 7 طائرات من الإمارات والبحرين وليبيا وأرمينيا وألمانيا تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من الشهر الجاري.

فقد وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات إماراتية تحمل 105 أطنان و700 كيلوغرام من المواد الغذائية، كما وصلت طائرة مساعدات أرمينية يرافقها وفد رسمي برئاسة وزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان، وتحمل على متنها 36 طنا و600 كيلوغرام من المواد الإغاثية سيتم تفريغها في مطار حلب الدولي، كما وصلت إلى المطار أول طائرة بحرينية تحمل مواد إغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وقال سفير مملكة البحرين في دمشق وحيد مبارك السيار في تصريح من المطار: إنه بتوجيهات من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية يتم تقديم مساعدات وتبرعات لمساعدة الأخوة السوريين على تخطي هذه الأزمة.

وبين السيار أن طائرة المساعدات التي وصلت اليوم تحمل 38 طناً من المواد الطبية والإغاثية، وهي الدفعة الثانية من المساعدات بعد الأولى التي وصلت الأحد الماضي عن طريق معبر نصيب الحدودي وتحمل 42 طناً.

وأكد السيار أن العلاقات بين سورية والبحرين وطيدة وأخوية ولم تنقطع أبداً، وأن بلاده ستواصل تقديم المساعدة لسورية وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم الشعبين الشقيقين.

من جهته قال الأمين العام للمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد نحن في غاية السعادة لوجودنا في سورية ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة، فالبحرين لم تغب عن سورية ولا للحظة طوال السنوات الماضية، مبيناً أنه بتوجيهات من جلالة الملك ستتبع هذه الشحنة من المساعدات شحنات أخرى.

وأضاف السيد سنزور المناطق المتضررة ونرى احتياجاتها، واليوم اجتمعت مع رئيس الهلال الأحمر العربي السوري للوقوف على الاحتياجات المطلوبة وعلى ضوئها سننطلق لتنفيذ مشاريع تنموية، لافتاً إلى أنه سيناقش مع وزير الصحة الدكتور حسن الغباش إرسال وفد طبي بحريني مكون من 15 طبيباً مختصاً بالعظمية والجراحة لتقديم الدعم لزملائهم السوريين.

وفي تصريح له أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية الدكتور عامر الدرازي أهمية تقديم المساعدة الطبية للمصابين جراء الزلزال، إضافة إلى الدعم النفسي وإعادة تأهيل المتضررين والوقوف إلى جانبهم في محنتهم، مشيراً إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة في سورية القيام بجولات ميدانية للوقوف على الاحتياجات الطبية من مستلزمات وكوادر والاختصاصات الأكثر حاجة.

ولفت الدرازي إلى أنه منذ وقوع كارثة الزلزال في سورية تلقت الجمعية الكثير من الاتصالات من أطباء وأشخاص في البحرين يسألون عن آلية تقديم المساعدات للشعب السوري بمختلف أشكالها المادية والعينية والطبية.

ووصلت أيضاً إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات قادمة من ألمانيا تحمل 40 طناً و239 كيلوغراماً من المساعدات الإغاثية مقدمة من الصليب الأحمر الألماني.

وفي تصريح للصحفيين بين سرمد السراج ممثل الصليب الأحمر في دمشق أن هذه الطائرة تحمل مجموعة أدوية ومواد طبية مقدمة من قبل الصليب الأحمر الألماني إلى الأشقاء والشركاء الهلال الأحمر العربي السوري لمساعدتهم في الاستجابة لتداعيات الزلزال.

وقال السراج: “الصليب الأحمر الألماني خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري قام بإدخال مساعدات بعدة طرق والطريقة لا تهمنا، بل يهمنا آلية التعاون والمواد الداخلة”، مضيفاً: “وبالتأكيد هذه ليست آخر شحنة ومن الممكن عن طريق البر أو الجو أو البحر ونحن ما يهمنا أشقاؤنا الهلال الأحمر السوري أن تكون لديهم قدرة للاستجابة لهذه الكارثة”.

وفي تصريح مماثل قال رئيس الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي: “التعاون مع الصليب الأحمر الألماني قائم من قبل الأزمة وما زال إلى الآن ونحن نتعاون جميعا تحت مظلة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر”، مضيفاً: “أمس وصلت أول طائرة من النرويج واليوم قادمة من ألمانيا تحمل مساعدات طبية وأدوية”، وتابع: “ونحن نشكر الصليب الأحمر الألماني والحكومة

والشعب الألماني، وهناك طائرات قادمة ونحن كسوريين نرحب بالجميع”.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت اليوم طائرة مساعدات إماراتية تحمل 25 طناً من المساعدات إلى الدفاع المدني السوري والهلال الأحمر العربي السوري لمساعدة المتضررين من الزلزال، كما وصلت أيضا إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة مساعدات ليبية قادمة من بنغازي تحمل على متنها 14 طناً من المساعدات الإغاثية منها الطبية والتجهيزات الإغاثية.

وإلى مطار حلب الدولي وصلت طائرة إماراتية تحمل 25.4 طناً من المساعدات الإنسانية والغذائية لمتضرري الزلزال.