اعتصام أمام الصليب الأحمر بدمشق تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين

دمشق – سانا:

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومؤسسة مهجة القدس ومؤسسة القدس الدولية واللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني اعتصاماً أمام مقر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الصهيوني، وللمطالبة برفع الحصار الظالم عن سورية.

ودعا المشاركون في بيان تم تسليمه إلى بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى إلغاء الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وبين المشاركون أن هذا العدوان ضد الأسرى الفلسطينيين والحرب على أبسط الحقوق من ماء وخبز وعلاج، دليل واضح على الممارسات التعسفية للكيان الصهيوني التي ستؤدي إلى اندلاع اللهيب في المنطقة، مؤكدين أن هذه الممارسات لن تكسر إرادة الأسرى الذين يحاربون من أجل قضية عادلة، وهي الحرية والكرامة.

كذلك دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى أن يكف عن سياسة الانحياز للعدوان المتمثل في إبقاء الحصار الظالم على سورية، موضحين أن سورية عانت ولا تزال تعاني من الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها، وهي ستواصل الصمود وتحدي كل المؤامرات والدسائس الرامية لثنيها عن دورها ومكانتها وعروبتها.

وبعد تسلّم البيان أشار نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ستين هوبين إلى أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار ما ورد من نقاط، وستتم مشاركتها مع الزملاء المعنيين، بشكل يومي ودائماً، بالاحتياجات المذكورة في البيان.