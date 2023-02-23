الأرشمندريت شطاحي: الكنيسة شريكة في آلام المصابين.. 3000 مستفيد من الاستجابة الطارئة

دمشق – رامي سلوم

طمأن الأرشمندريت ملاتيوس شطاحي مدير دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأورثوذكس المتضررين من كارثة الزلزال، بأن مشاريع الترميم بدأت تأخذ صيغتها النهائية بعد أقل من أسبوع على الكارثة، لافتا إلى أن الدائرة ستشارك في ترميم ما يزيد على 1600 مسكن وأبنية متضررة، مع إمكانية زيادة هذا العدد وفقا لنتائج المناقشات مع الشركاء في المنظمات الإغاثية والدولية الداعمة. كما تدرس الدائرة مع الشركاء في المحافظات قائمة بنحو 522 مدرسة متضررة ستتم المشاركة في إعادة تأهيلها، علما بأنه تم تقديم منح سكنية لمتضررين من خلال تأمين بدل الإيجار لمدد تتراوح بين 3 – 6 أشهر، ضمن الاستجابة الطارئة للكارثة، وفقا لشطاحي.

وأضاف شطاحي أن الدائرة تعمل بالتعاون مع 18 شريك دولي منهم وكالات أمم متحدة ومنظمات دولية، قدم نحو سبع شركاء منهم مساهمته في مشروعات الترميم والإغاثة وسبل العيش، عدا النتائج الكبيرة للنداء الإغاثي الذي أطلقه صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر وتشكيل الهيئات العليا للإغاثة في الأبرشيات، والتي عززت الدعم الإغاثي اللحظي، وساهمت بشكل كبير في تكاملية العمل الإغاثي الفوري، مع مشاريع التعافي التي تتطلب وقتا للدراسة والتقييم والتمويل.

وفي حوار خاص مع “البعث” أوضح شطاحي، أن خدمات الدائرة لا تختص بفئة محددة ويتم تقييم الحالات المستحقة للمساعدة على أساس إنساني، موضحا أن الدائرة منظمة إنسانية تعمل وفقا لقوانين وأنظمة المنظمات في ظل الكنيسة، وتقدم خدماتها لجميع المتضررين وفق معايير إنسانية وتقييم للحالات الأشد احتياجا، بمعزل عن معتقداتهم وانتماءاتهم أو عرقهم، مبينا أن الدائرة تقدم خدماتها منذ عقود في مناطق لا تتواجد فيها أية كنيسة أو أفراد من رعيتها بناء على دراسة أولويات الاحتياجات، ومنها بعض أرياف محافظة إدلب.

ووفقا لشطاحي فقد وصل عدد المستفيدين من الخدمات المباشرة للدائرة إلى 3000 مستفيد متضرر من كارثة الزلزال خلال الأيام العشرة الأولى للكارثة، فيما يعرف بعمليات الاستجابة الطارئة، علما أن عدد المستفيدين من خدمات الدائرة وصل إلى 6 مليون شخص العام الماضي منهم 2.6 مليون حالة استفادة مباشرة، وذلك في جميع المناطق التي تخدمها الدائرة.

التمويل.

وكشف شطاحي أنه مع الساعات الأولى للكارثة، كان متطوعو الدائرة أول الواصلين إلى المناطق المتضررة برفقة عناصر الدفاع المدني وساهموا في إزالة الأنقاض وعمليات وإخراج العالقين تحت الركام وإزاحة الحطام بالأيدي قبل وصول المعدات والأدوات، لافتا إلى أن بلوغ عدد متطوعي الدائرة المشاركين في عمليات الإغاثة خلال الساعات الأولى، نحو 400 متطوع منهم 70 متطوعا في محافظة حلب و250 متطوعا في محافظة اللاذقية و80 متطوعا في محافظة حماة، مؤكدا أنه تم تلبية الاحتياجات الإغاثية الإسعافية للمتضررين منذ الساعات الأولى.

وتابع أنه تم إرسال الحوالات المالية اللازمة إلى مراكز الدائرة للتمكن من خدمة عمليات الاستجابة وتأمين ما يلزم، منوها إلى أنه مع بداية العام الجاري 2023 أبلغ الشركاء الدوليين الدائرة أن خطط دعم المجتمع السوري لم تعد ضمن الأولويات أولوية، ما قلص تمويل مشروعات الدائرة علما بأن الدائرة كانت تصر في نقاشاتها مع شركائها على أهمية استمرار الدعم، وأن الحالات في تزايد مستمر، وأن الحاجة لا تزال ملحة لاستمرار البرامج التنموية والعمل الإغاثي، علما بأن الدائرة تعمل وفق التزامات مالية محددة مع الشركاء ويتم تقديم الدعم لكل مشروع وفقا للتقييم والدراسة المقدمة، بحيث تعتبر الأموال بمثابة تمويل لمشروع محدد وتختلف سبل إنفاقها عن واقع التبرعات.

اللجنة العليا للطوارئ

وأشار شطاحي إلى أنه واستجابة لتداعيات وآثار الزلزال المدمر، أطلق صاحب الغبطة يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأورثوذكس النداء الإغاثي، والذي كان له دور كبير في تقديم الدعم الإغاثي الإسعافي، مبينا أن عمل الدائرة هو عمل إغاثي منظم ملتزم ببنود محددة ومجالات إنفاق وخطط، ويأتي التمويل لكل مشروع وفق البنود المتفق عليها، وضمن التزامات محددة مع المنظمات الدولية وأوراق وثبوتيات مالية وغيرها من الأعمال الإدارية.

أما النداء الإغاثي فلا يحمل أية التزامات اتجاه المنظمات، بحيث تكون الأموال هي أموال تبرعات، وليست تمويلا لمشروعات محددة، وبالتالي رفع النداء الإغاثي من سوية وقدرة تلبية الاحتياجات الضرورية الإغاثية بالسرعة القصوى.

الخبرة

وقال شطاحي: بدأت الدائرة الاستجابة الإسعافية السريعة منذ الساعات الأولى، والتي كان في أولوياتها تأمين أماكن اللجوء ومستلزمات المتضررين من الملابس الشتوية والبطانيات والفرشات والطعام والأدوية وكل ما يمكن أن يحتاجه الإنسان كون الناس خرجت من منازلها في ثيابها وبصورة سريعة ومفاجأة من دون أن تتمكن من اصطحاب أي شيء معها، إضافة لحالات الهلع والخوف الشديدة والصدمات النفسية الحادة.

التنظيم

وأكد مدير دائرة العلاقات المسكونية أن حضور الكنيسة على الأرض قوي ومؤثر، حيث افتتحت قاعات الكنائس أبوابها لإيواء المتضررين، وتقديم كامل الخدمات لهم، فضلا عن تقديم أوجه الدعم الممكنة من الدعم النفسي حتى برامج إعادة التأهيل وسبل العيش وإعادة الحياة إلى طبيعتها، مشيرا إلى أهمية التنظيم وفاعليته في العمل الإغاثي، ومشيدا بالتنظيم الذي رافق الاستجابة منذ اليوم الأول، لافتا إلى أن اليوم الأول للكارثة شهد عمليات دعم كبيرة من المجتمع قبل بداية تنظيمها، وقدم الناس كل شيء ممكن للمتضررين حتى وصل الأمر إلى زيادة كبيرة في كميات الطعام والألبسة، وزادت الكميات المقدمة عن الحاجة، غير أن استيعاب الصدمة من المعنيين بالعمل الإغاثي، وبدء التنظيم الدقيق للعمل ساهم في استمرارية الموارد وحسن استخدامها بالطريقة الأمثل، وهو الأمر الذي كان مرتبا ومطبقا بحرفية وانتظام منذ اليوم الثاني للكارثة.

وفي هذا السياق قال شطاحي: لقد تم تقسيم المناطق المتضررة إلى قطاعات، وكذلك مراكز الإيواء ورصد الاحتياجات وتأمينها بتنسيق مستمر بين المنظمات ولجان المحافظات، معتبرا التنظيم الحالي عملي ودقيق ويحقق مصلحة المتضررين، كما يمكِّن الكوادر الإغاثية والمنظمات من العمل بسهولة، ويتيح تأمين كافة المستلزمات.

ووصف شطاحي حجم الضرر بالكبير للغاية غير أن المنظمات الإغاثية والتنظيم الجيد، وإقدام الناس على العطاء وتقديم كل شيء أعاد الأمور إلى السيطرة، معتبرا أن لهفة الناس على بعضهم وما قدموه من أرقى مظاهر المحبة والعطاء، وكذلك العاملين في الشأن الإغاثي الذين قدموا كل طاقاتهم لتأمين المتضررين، كان خير مثال على الإنسانية وروح العطاء التي يتحلى بها الناس رغم تجاربهم المريرة في بعض الأحيان.

الترميم

وطمأن مدير دائرة العلاقات المسكونية المتضررين، أن مشاريع الترميم بدأت تأخذ صيغتها النهايئة، وأن الدائرة وقعت أول اتفاقية مع المنظمات والشركاء لترميم نحو 800 مسكن ومبنى، بمساعدة 7 شركاء للدائرة وأن هذا العدد سيتضاعف على أقل تقدير خلال الأيام المقبلة واستمرار المناقشات مع الشركاء، موضحا أن عمليات التقييم الفني ستنجز قريبا، حيث كانت الجهود في الأسبوع الأول تتجه لعمليات الإغاثة الطارئة، أما اليوم فيعمل جميع الشركاء على تخطي آثار الأزمة والتوجه لما يعرف بمرحلة التعافي وإزالة الآثار.

وبين شطاحي أن الدائرة بدأت منذ عمليات الإغاثة الطارئة، بتقديم منح أو التكفل ببدل الإيجار للمتضررين، لمدد تتراوح بين 3-6 أشهر وفقا لطبيعة كل حالة ومدى تضرر البناء الخاص بها، وقابليته للترميم.

ووفقا لشطاحي فقد بدأت الدائرة والجهات المعنية مناقشة مشاريع التعافي المبكر منذ الأسبوع الأول بعد الكارثة حيث يتم التنسيق لقائمة من 522 مدرسة متضررة لترميمها، مشيرا إلى أن بعض عمليات الترميم بدأت بالفعل، غير أن مشاريع الترميم ستبدأ خلال نحو شهرين من الآن وفقا للتقييمات والخطط، والدائرة ستتكفل بترميم عدد من تلك المدارس ضمن برنامج سبل العيش الخاص بالدائرة لاستمرار تأمين التعليم للأطفال المتضررين في مناطقهم.

وأوضح أن الدائرة لا يمكنها العمل في المجالات الإنشائية وما يسمى إعادة البناء وكذلك بقية المنظمات التي تعنى بترميم الأبنية المتضررة بعد انتهاء الكشف الفني، أما بالنسبة لعمليات البناء فتعمل عليها الجهات الحكومية، مؤكدا أن الدائرة بصدد إطلاق جملة من برامج سبل العيش وتمكين المتضررين من استعادة حياتهم الطبيعية خلال وقت قريب.

التدخل النفسي

وفي السياق نفسه، أشار شطاحي إلى أن الدائرة من أقوى الشركاء في الدعم النفسي، وأن الكوادر المتخصصة بدأت تدخلها النفسي في كافة المناطق وتم إنشاء مساحات صديقة للطفل في حماة واللاذقية، وتمت ملاحظة آثار الصدمة والوضع النفسي لهم، ووضع البرامج بإشراف المختصين والأطباء النفسيين.

وبسبب الحاجة الكبيرة بدأت الدائرة منذ اللحظة الأولى دورات لكوادرها في كيفية التعامل مع المتضررين والحاجات النفسية لهم، خصوصا أن عملية الإسعاف النفسي الأولي يمكن أن يقوم بها أشخاص مدربون ولا تحتاج إلى أخصائيين أكاديميين في المرحلة الأولى، وذلك بناء على مجموعة معلومات وتدريبات يلتزمون بها.

ومن أهم تلك المعايير والإرشادات التي تم تقديمها للفريق هو كيفية تعامل المتطوع مع نفسه ومع المحيط، وأن يعمل على منح المتضرر الأمان النفسي أولا، وتأمينه للوصول إلى المستشفى، أو مركز الإيواء وفقا للحاجة، وجميع احتياجاته الأخرى، إضافة للاستماع الجيد للمتضررين وتفهم مشاعر الخوف والاضطراب، من دون اللجوء لإعطاء آمال كاذبة أو وعود وهمية حتى لا يؤثر ذلك على المصاب في المراحل اللاحقة للأزمة.

وقال شطاحي: بالتأكيد الآثار ستكون شديدة خصوصا مع التفكير المستمر بالواقع والخسائر وفقدان الأعزاء، كل ذلك من شأنه أن يؤدي لأضرار نفسية جسيمة في حال عدم التدخل السليم والعلمي، وتحفيز الأشخاص على التفكير الإيجابي ومعرفة واقعهم مع العمل على تغييره، وتقديم كامل التفهم لحالاتهم.

الدعم النفسي للمتطوعين

وبالإضافة لتقديم الدعم النفسي لضحايا الزلزال، بدأت دائرة العلاقات المسكونية في تقديم الدعم النفسي لمتطوعيها جراء ما عانوه وشاهدوه من واقع الكارثة والأضرار النفسية والألم النفسي الذي أصابهم جراء تجربتهم الصعبة والتي أثرت عليهم بشكل بالغ، وفقا لشطاحي، الذي لفت إلى أن أهم أسس الدعم النفسي للمتطوعين هو معرفة واجباتهم وعدم تحميل أنفسهم مسؤولية الكارثة أو الخسائر خلال عمليات الإنقاذ، لافتا إلى أن بعض الحالات النفسية للعاملين في الإغاثة تنطلق من لوم المتطوع نفسه وإحساسه بالذنب والتقصير لعدم تمكنه من تغيير مصير الضحايا وإنقاذهم وهو الأمر الخارج عن إرادته بكل تأكيد.

ولفت شطاحي إلى أن الدائرة تضم 1600 متطوع، وهو في حد ذاته أحد أنواع الدعم الاجتماعي وتعزيز سبل العيش للأسر من خلال الأجور الجيدة نسبيا التي تمنح للمتطوعين، ودورات التأهيل، الإعداد الدائمة والمستمرة في مختلف المجالات التي تحقق لهم تطويرا ذاتيا ومهنيا، وترفع من كفاءتهم.

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