الأمانة السورية للتنمية توفر أماكن للدراسة في المناطق المتضررة من الزلزال

وأوضحت الأمانة في صفحتها على موقع فيسبوك أن الزلزال ألحق أضرارا كبيرة بعدد من المدارس والمؤسسات التعليمية، ما شكل خطراً على متابعة مئات الطلبة لتعليمهم في محافظات اللاذقية وحلب وحماة لكونها الأكثر تضرراً من الزلزال.

وبينت الأمانة أن تعطيل الدراسة وفقدان التلاميذ والطلاب لمنازلهم وكتبهم وأوراقهم الشخصية أثر سلباً على تحصيلهم العلمي، كما أن تحويل العديد من المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة ينطوي على آثار طويلة الأجل، مؤكدة أنها تعمل مع الشركاء على التخفيف من ذلك عبر تقديم المتطلبات الأساسية للدراسة وتقديم الدعم النفسي للطلاب بشكل يمنحهم إمكانية متابعة الدراسة.