المباني والمدارس سليمة في السويداء

السويداء- رفعت الديك

أنهت اللجان المشكّلة لدراسة واقع الأبنية في محافظة السويداء عملها بعد الاطلاع على واقع الأبنية التي تقدّم أصحابها بطلبات كشف لوجود تشققات وتصدعات فيها.

وبيّن رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في السويداء حسان فهد أنه لا يوجد أضرار في منازل المواطنين جراء الهزات الأرضية خلال الفترة الماضية، علماً أن النقابة قامت بتشكيل سبع لجان من المهندسين المختصين للكشف على أي بناء يتمّ الإبلاغ عنه من قبل الأهالي بوجود تشققات في منازلهم وبشكل مجانيّ، مع تقديم النصائح لأصحابها الخاصة بمراقبة تلك التشققات والتصدعات في حال وجودها، موضحاً أن عدد الطلبات التي قُدّمت للجان في كافة مناطق المحافظة بلغ ١٥ طلباً تمّ الكشف عنها، إذ تبيّن أن التشققات الموجودة هي قبل الزلزال ولا تحتاج إلى إخلاء أو تدعيم باستثناء بناء واحد مخالف بحاجة إلى عمليات تدعيم.

من جهته ذكر رئيس دائرة آثار السويداء وليد أبو رايد أنه تمّ تشكيل لجنة من المختصين للكشف على المباني الأثرية والتراثية وإجراء تقييم لها، ووضع المقترحات اللازمة، موضحاً أن تشكيل اللجنة تمّ بعد ملاحظة تصدّع حديث في كنيسة قنوات وبعض المباني التراثية في سليم وشهبا والثعلة ورامي، دون معرفة إن كان سببها الهزات الارتدادية، أو نتيجة ظروف طبيعية خلال الفترة الماضية، علماً أن اللجنة تضمّ فنيين من دائرة الآثار ولجنة التراث في مجلس فرع نقابة المهندسين ومهندسين من مديرية الخدمات الفنية ومختصين بالتراث.

بدورها أشارت رئيسة دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية بالسويداء المهندسة ديانا أبو راس إلى البدء بالكشف على مدارس المحافظة من لجنة السلامة في المحافظة لتقييم واقعها البنائي والإنشائي، موضحة وجود عدد من المدارس في ريف المحافظة كانت قد شهدت تصدعاً في بنائها وتشققات في جدرانها قبل حدوث الزلزال وتحتاج إلى عمليات تدعيم وإعادة صيانة، إضافة إلى عشرات المدارس التي تم بدء العمل بترميمها وصيانتها فعلياً بناءً على خطة مديرية التربية السنوية لأعمال التأهيل والترميم للمدارس على ساحة المحافظة.

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