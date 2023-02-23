المركز الوطني للزلازل: تسجيل 68 هزة ضعيفة جميعها أقل من 4 درجات

وقال المركز في بيان اليوم إن الهزات توزعت على الشكل التالي:

47 هزة في منطقة لواء إسكندرون، تراوحت قدورها بين 1.7 و3.7 درجات.

3 هزات غرب بيروت في البحر المتوسط بقدر 4 و2.1 و 2.4، وعلى بعد 37 كم و63 كم عن مدينة بيروت.

4 هزات على الحدود السورية التركية بقدر يتراوح بين 2.3 و2.9 درجة.

14 هزة ضعيفة ضمن البر التركي.

وأشار المركز إلى أن الوضع العام الحالي هو حدوث متباعد للهزات المتوسطة مع استمرار لتسجيل الهزات الضعيفة.