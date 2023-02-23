المركز الوطني للزلازل: تسجيل 68 هزة ضعيفة جميعها أقل من 4 درجات

23-فبراير-2023

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 68 هزة ضعيفة جميعها أقل من 4 درجات.

 

وقال المركز في بيان اليوم إن الهزات توزعت على الشكل التالي:

47 هزة في منطقة لواء إسكندرون، تراوحت قدورها بين 1.7 و3.7 درجات.

3 هزات غرب بيروت في البحر المتوسط بقدر 4 و2.1 و 2.4، وعلى بعد 37 كم و63 كم عن مدينة بيروت.

4 هزات على الحدود السورية التركية بقدر يتراوح بين 2.3 و2.9 درجة.

14 هزة ضعيفة ضمن البر التركي.

وأشار المركز إلى أن الوضع العام الحالي هو حدوث متباعد للهزات المتوسطة مع استمرار لتسجيل الهزات الضعيفة.

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23-فبراير-2023

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