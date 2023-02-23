بدء إعادة تأهيل محطة كهرباء بسيدا في ريف إدلب المحرر

حماة – سانا:

بدأت أعمال إعادة تأهيل محطة كهرباء بسيدا في ريف إدلب الجنوبي المحرر باستطاعة 230 كيلو فولت.

وأوضح محافظ إدلب ثائر سلهب أن الأعمال المدنية انطلقت اليوم لإعادة تأهيل محطة كهرباء بسيدا، ومن المتوقع عقب الانتهاء منها خلال أشهر أن يتم تجهيز أعمال المنظومة الكهربائية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، مبيناً أن المحطة حال الانتهاء منها ستغذي كامل ريف إدلب المحرر.

بدوره بين المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة إدلب المهندس ممدوح عبدو أن محطة كهرباء بسيدا هي من أصل 3 محطات كهرباء على مستوى المحافظة باستطاعة 230 كيلو فولت، وقد تم تحريرها منذ نحو 3 أعوام من براثن الإرهاب، وتجري حالياً الأعمال المدنية والإنشائية لها تمهيداً لتأمين تجهيزاتها لاحقاً، لافتاً إلى أن المحطة التي تبلغ تكلفة تأهيل الأعمال المدنية لها 383 مليون ليرة سورية ستمد محطات سنجار 20-66 وخان شيخون 20-66 وخط مدينة معرة النعمان 20-66 كيلو فولت.