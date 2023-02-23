برشلونة يبحث عن التأهل من أرض اليونايتد في الدوري الأوروبي

ستتجهُ الأنظار مساء اليوم إلى ملعب أولد ترافورد الذي سيحتضن إياب قمة الدور التمهيدي لثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد الإنكليزي وضيفه برشلونة الإسباني. فبعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وشهدت متعة كبيرة قدّمها لاعبو الفريقين، سيكون لقاء الليلة مختلفاً في ظلّ هاجس الخروج المبكر من المسابقة التي لا تعدّ المصنّفة أولاً على الصعيد القاري.

برشلونة سيدخل اللقاء مفتقداً لخدمات مجموعة من نجومه لأسباب مختلفة أبرزهم (ديمبيلي، غافي، بيدري)، لكن رغم ذلك بدا مدرّب الفريق تشافي هيرنانديز متفائلاً بخطف بطاقة التأهل، مشيراً خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الأمر ليس سهلاً بقوله: “عندما تلعب في الاولد ترافورد فهذا يحفزك، هو ملعب تريد اللعب فيه لمرة على الأقل في حياتك وتقدّم أفضل ما لديك، لديّ ذكريات جيدة من مبارياتي في إنكلترا ببساطة لأنه من المميز اللعب هنا، إنهم مهد كرة القدم، المباراة صعبة، نحن عرفنا ذلك من بعد القرعة، نحن فريق شجاع يحبّ الهجوم والفوز دائماً، هذه المباراة لن تكون استثناء، إنها مثل مباراة دوري أبطال كبيرة وبسبب الظروف لأننا قمنا بأخطاء ولأن الفريقين في طور البناء تُلعب في الدوري الأوروبي”.

من جهته تبدو وضعية اليونايتد أفضل من ناحية الغيابات، حيث سيستعيد خدمات نجميه الفرنسي مارسيال والبرازيلي أنتوني لتزداد الجاهزية الهجومية لكتيبة المدرّب الهولندي ايريك تين هاغ الذي أبدى حذره خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: “علينا أن نلعب أفضل مباراة هذا الموسم إذا أردنا تجاوز برشلونة، نحن نؤمن بإمكانياتنا وكلّ يوم نريد أن نكون أفضل، برشلونة لديه فريق كبير جداً وأنا مقتنع بأن أولئك الذين يأتون مكانهم لن يجعلوا الأمور سهلة بالنسبة لنا، وسيقدم برشلونة نفسه هنا بفريق رائع وسيتعيّن علينا بذل كل ما في وسعنا للتغلب عليهم”.

رقمياً سبق للفريقين أن تواجها في 14 مناسبة في البطولات الأوروبية، ففاز برشلونة 6 مرات مقابل 3 هزائم، فيما حسم التعادل 5 مباريات، وحقق برشلونة فوزاً واحداً فقط على مانشستر يونايتد في إنكلترا بتاريخ البطولات الأوروبية وذلك في ربع نهائي نسخة 2019 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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