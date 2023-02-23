تأكيدٌ باكستاني على دعم مواجهة تداعيات الزلزال في سورية

23-فبراير-2023

اللاذقية – مروان حويجة:

أكّد مستشار السفارة الباكستانية في دمشق آصف أكرم نون وقوف بلاده وشعبها مع سورية، وتضامنها مع السوريين لتجاوز هذه المحنة، مشيراً إلى استمرار حشد المساعدات الإغاثية لدعم المناطق المتضرّرة من الزلزال.
وخلال لقائه مع مستشار السفارة الباكستاني،ة أعرب المهندس فراس السوسي، نائب محافظ اللاذقية
عن الشكر الكبير للحكومة الباكستانية لموقفها الداعم لسورية ، لا سيما خلال هذه الكارثة لمواجهة تداعيات الزلزال والتخفيف من معاناة المتضرّرين.
وقد اطلع المستشار آصف أكرم نون الذي يزور المحافظة على حجم الاضرار التي خلّفها الزلزال.

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23-فبراير-2023

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