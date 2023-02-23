تفعيل خدمة القيد العقاري المستعجل.. وصندوق للدفع المباشر في مديرية السجل المؤقت بالخدمة قريباً

دمشق- ميس خليل

أوضح مدير السجل المؤقت في محافظة دمشق نوري سلمان لـ”البعث” أنه تمّ تنزيل خدمة استخراج قيد عقاري مستعجل والعمل بها منذ عشرة أيام، حيث يتمّ تسليم القيد خلال نصف ساعة لقاء رسم معيّن.

وذكر سلمان أنه تمّ منذ بداية عام 2023 ولغاية الآن توثيق ٣٦٣ عقداً لدى المكتب الأول، وفي المكتب الثاني ٢٠٨ عقود، واستخراج قيود عقارية مرسلة عن طريق مركز خدمة المواطن عددها ٢٤٦٧ قيداً، واستخراج صور عقود مصدقة وسندات ملكية ومخططات وما شابه ٦٨٢ عقداً، وبلغ تعداد بيان تسلسل مالكين ٣٤ ومطابقة قيود أيضاً بلغ عددها ٧٢٦، في حين بلغ عدد طلبات نفي وإثبات الملكية ١٨٤، مؤكداً أنه يتمّ تسجيل كافة العقارات الصادرة عن محافظة دمشق من قبل مكتب الترخيص ومكتب التوثيق لاستكمال قانونية العقد بحضور البائع والشاري لإقرار البيع.

أما ما يخصّ إحداث صندوق لدفع الإرساليات لدى مديرية السجل المؤقت، فقد ذكر سلمان أنه تمّ التوجيه من قبل المحافظ بذلك وإرسال كتاب لوزارة المالية بهذا الخصوص، وكانت الاستجابة سريعة وتمّ إرسال المختصين من قبل الوزارة لمعاينة المكان وطلب المستلزمات لإحداث الصندوق، بما يخفّف العبء عن الأخوة المواطنين قياساً للآلية التي كانت متبعة سابقاً.

وعن الخدمات التي تمّ تقديمها خلال العام الماضي ٢٠٢٢ بيّن سلمان أنه تمّ توثيق عقود بيع وانتقال وهبة وإشارات بكافة أنواعها، وحجوزات دعاوى وترقين دعاوى وحجوزات لدى مكتب التوثيق الأول بعدد ٣٧٢٠ عقداً، وعقود أيضاً لدى مكتب التوثيق الثاني ٢٠٦٢، كما تمّ مطابقة قيود عقارية بلغ عددها ٥٠٠٨.

أما عن خطة العام الحالي والعام القادم، فأشار مدير السجل إلى أن العمل جارٍ لأرشفة وأتمتة كافة الورقيات المتبقية لسهولة العمل وتقديم الخدمات المطلوبة بالشكل الأمثل والأسرع.

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