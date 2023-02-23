وزيرا الإدارة المحلية والصحة يبحثان مع وفدٍ بحريني تعزيز التعاون لتخفيف تداعيات الزلزال

دمشق – سانا:

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة مع الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في البحرين الدكتور مصطفى السيد والوفد المرافق له سبل التنسيق والتعاون لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، والاطلاع على الاحتياجات، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه مملكة البحرين للتخفيف من تداعيات الزلزال.

وقال الوزير مخلوف: “إن تضافر الجهود بين كل الجهات الحكومية والأهلية بالإضافة لدعم الدول الشقيقة والصديقة ساهم بالتصدي لتداعيات هذه الكارثة وترميم الفجوة بين احتياجاتنا وإمكانياتنا، والتي سببتها الحرب الإرهابية والحصار الجائر على بلدنا”. وأضاف: “إن دعم ومساندة مملكة البحرين كان لها أثر كبير في نفوس السوريين”، موجهاً الشكر إلى البحرين شعباً وحكومة وقيادة لوقوفهم إلى جانب سورية في هذه الظروف والتي تعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين. بدوره الدكتور السيد أكد أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين سورية والبحرين، مبيناً أنه تم تقديم مساعدات بصورة عاجلة للمتضررين من الزلزال، وهناك استمرار لتقديم المزيد منها وفقاً للاحتياجات وهذا واجب علينا لمساعدة أخوتنا في سورية متمنياً لسورية الخروج أقوى من هذه الأزمة.

كذلك، بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع الأمين العام للمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي والإغاثي، بما يخدم متضرّري الزلزال.

وفي تصريح للصحفيين، أكد الدكتور الغباش عمق العلاقات بين سورية ومملكة البحرين، مبيّناً أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق حول المساعدات الأكثر ضرورة في الوقت الحالي، والتنسيق لإيصالها إلى مستحقيها.

ولفت الغباش إلى أن مجموعة من الأطباء البحرينيين ستنضمّ إلى صفوف الأطباء السوريين للعمل والاطلاع على الواقع الصحي، معرباً عن شكره لمملكة البحرين.

بدوره، أوضح الدكتور السيد أن البحرين على استعداد لتقديم المساعدات كافة التي من شأنها تخفيف وقع آثار الزلزال الذي ضرب سورية، مبيّناً أنها أرسلت اليوم طائرة مساعدات تحمل 38 طناً من المواد الطبية والإغاثية.

وأكد أن البحرين ستواصل تقديم المساعدة للشعب السوري والوقوف إلى جانبه.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة والسفير المفوّض فوق العادة لمملكة البحرين وحيد مبارك سيار وعدد من المديرين والمعنيين.