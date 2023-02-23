سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي على الحدود الاوكرانية

23-فبراير-2023

أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بتحطم طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية قرب مدينة فيلويكي بجنوب المقاطعة المحاذية للحدود الأوكرانية اليوم الخميس.

وذكر غلادكوف في بيان مقتضب عبر “تلغرام” أن فريقا من المحققين وموظفين بوزارة الطوارئ يعملون في الموقع، مضيفا أنه يجري التحقيق في سبب الحادث وأن “الوضع تحت السيطرة”.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر أمني أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة من طائرة “سو-24” المنكوبة، وهو على قيد الحياة حسب المعلومات الأولية.

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23-فبراير-2023

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