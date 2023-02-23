شويغو: محاولات الغرب تمزيق روسيا عبر أوكرانيا محكوم عليها بالفشل

موسكو – تقارير:

هنأ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين الروس في يوم “حماة الوطن”، وأشار إلى أن البلاد اليوم تتعرّض لخطر الغرب الداهم، في محاولاته المحكوم عليها بالفشل.

وأكد شويغو أن الجيش الروسي يعمل الآن على ضمان أمن روسيا القومي وتنميتها المستقرة.

وقال: “يدافع جنودنا وضباطنا اليوم عما ناضل من أجله آباؤنا وأجدادنا حيث كانت سلامة الوطن وأمنه أعلى معاني الحياة بالنسبة لهم. وبالنسبة لنا فإن الإخلاص والتفاني للوطن هو القيمة الجوهرية، وهو سند موثوق به لاستقلال روسيا”.

وأشاد ببطولة الجنود الروس وشجاعتهم وفعالية الأسلحة الروسية، التي كانت دائماً جزءاً لا يتجزأ من عظمة روسيا.

وشدّد على أن انتصارات الجنود الروس سيخلدها تاريخ البلاد، وأن الإنجاز الذي حققه الشعب خلال الحرب الوطنية العظمى لن يمحى أبداً.

وأضاف: “اليوم، نحن مرة أخرى نتعرّض لخطر داهم حيث يسعى الغرب مستخدماً أوكرانيا إلى تمزيق روسيا، وحرمانها من استقلالها. هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل”.

وقال: “أتقدّم بخالص الشكر للذين يرابطون على الخطوط الأمامية ويؤدّون المهام الصعبة الموكلة إليهم، ويخاطرون بأرواحهم فداء للوطن”.

وتابع: “كل الشكر لذوي العسكريين على دعمهم المعنوي الذي يساعدهم على أداء واجبهم العسكري بجدارة”.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز “سو-25” في خيرسون، وقتلت 455 جندياً للعدو على أربعة محاور قتال أساسية في دونباس خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: إن القوات الأوكرانية خسرت 55 جندياً على محور كوبيانسك و85 آخرين، إضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع “غفوزديكا” ومدفع هاوتزر D-30، على محور كراسني ليمان.

وأضاف التقرير: على محور دونيتسك، أدّت العمليات الهجومية التي نفّذتها فصائل المتطوعين الهجومية بدعم من وحدات فرقة بسكوف للإنزال الجوي، والضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات “الجنوبية”، إلى مقتل أكثر من 210 من الجنود الأوكرانيين، وتدمير راجمة صواريخ “غراد” ومدفع هاوتزر D-20 ومستودع ذخيرة.

وعلى محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو 105 عسكريين ودبابة، إضافة إلى مدفع “مستا-بي” وD-20 وD-30 و6 مستودعات ذخيرة.

وعلى محور خيرسون، تم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز “مستا-بي” ومدفع هاوتزر D-30.

وتمّت إصابة 97 وحدة مدفعية للعدو في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 128 منطقة.

وتم تدمير محطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة 35D6 في دونيتسك، وأسقطت 9 طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 387 طائرة، و210 مروحيات، و3222 طائرة دون طيار، و405 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7994 دبابة ومدرعة أخرى، و1038 راجمة صواريخ، و4189 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8501 مركبة عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، حذّرت الدفاع الروسية من أن سلطات كييف تعدّ للقيام باستفزاز مسلح قريباً يستهدف جمهورية ترانسنيستريا، ستنفذه وحدات من الجيش الأوكراني، بما فيها قوات تنظيم “آزوف” المتطرّف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس: إن “هجوماً روسياً مزعوماً” ينطلق من أراضي ترانسنيستريا سيتم اتخاذه ذريعة للعدوان الأوكراني.

وأوضح البيان أنه من المخطط أن يرتدي المخرّبون الأوكرانيون المشاركون في مسرحية الهجوم، الزي العسكري الخاص بالقوات المسلحة الروسية.

وأكدت الدفاع الروسية أنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود بين أوكرانيا وجمهورية بريدنيستروفا وأنها مستعدّة للردّ على أيّ تغيّرات ميدانية.

وفي وقت سابق، دعا الكرملين سلطات مولدوفا إلى توخّي الحذر بشأن التصريحات المتعلقة بإقليم ترانسنيستيريا، وذلك بعد أن طالب رئيس وزراء مولدوفا الجديد بضرورة نزع السلاح من إقليم ترانسنيستريا وإجلاء القوات الروسية منه.

يذكر أن جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد، أعلنت استقلالها عن مولدوفا بعد نزاع مسلح عام 1992 وبموجب اتفاق مبادئ التسوية السلمية للنزاع الذي تم توقيعه، تم نشر قوة حفظ سلام تشترك فيها روسيا، في المنطقة.

30 total views