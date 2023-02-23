صباغ يترأّس وفداً للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي ببغداد

وصل رئيس مجلس الشعب حموده صباغ إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد برلماني للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي ستنطلق يوم غد.

وكان في استقبال صباغ بمطار بغداد الدولي رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وسفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح وعدد من النواب العراقيين.

ويحضر صباغ الليلة اجتماعاً تشاورياً لرؤساء المجالس البرلمانية العربية ورؤساء الوفود.