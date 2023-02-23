صباغ يترأّس وفداً للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي ببغداد

23-فبراير-2023

بغداد – سانا:

وصل رئيس مجلس الشعب حموده صباغ إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد برلماني للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي ستنطلق يوم غد.

وكان في استقبال صباغ بمطار بغداد الدولي رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وسفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح وعدد من النواب العراقيين.

ويحضر صباغ الليلة اجتماعاً تشاورياً لرؤساء المجالس البرلمانية العربية ورؤساء الوفود.

 28 total views

23-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

ماذا لو صنعنا قرارنا بيدنا؟

18-يوليو-2020

ألف ليلة وليلة.. من الموسيقا إلى الرسم في صالة زوايا

22-نوفمبر-2022

5 أقاليم محلية للطقس ودراسة تطوير طرائق (غرافيك) النشرة الجوية التكلفـــة الهائلــــة أوقفـــت مشــــروع الاســــتمطار و6 مراكـــز فعالـــــة تصـــدر تقاريـــر دقيقـــة

25-ديسمبر-2018

“فاو” ترصد ارتفاع أسعار الغذاء

11-يناير-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى