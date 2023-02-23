طائرات الاحتلال تقصف مواقع عدة في قطاع غزة

نفذ طيران الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم غارات على غزة استهدفت بعدد من الصواريخ موقع بدر التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس قرب مخيم الشاطئ في شمال غرب غزة. كما قصفت موقعا آخر في وسط القطاع.

وسبق الغارات الصهيونية بساعتين تقريبا، إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة بإتجاه المستوطنات الصهيونية المحاذية للقطاع بحسب شهود عيان.

وكان جيش الاحتلال أعلن في بيان أنه رصد إطلاق ستة صواريخ من القطاع، اعترضت خمسة منها منظومة القبّة الحديدية في حين سقط الصاروخ السادس في منطقة غير مأهولة.

وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي اليوم الخميس أن من حق الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده أن يدافع عن نفسه وأرضه وأن يتصدى لعدوان الصهاينة وإرهابهم.

واعتبر سلمي في تصريح صحفي، أن ما قامت وتقوم به المقاومة هو رسائل تحذير ونذير للاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة بأن تكف يدها عن أبناء شعبنا وتوقف عدوانها وإلا فإن الأوضاع ستنفجر وستزداد تصعيداً.