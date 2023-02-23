قافلة مساعدات من كتائب البعث للمتضرّرين من الزلزال في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة:

تمّ اليوم تسليم قافلة مساعدات إنسانية إغاثية وغذائية إلى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية من قيادة كتائب البعث بالقطر بحضور الرفيقين المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب، وقائد كتائب البعث الدكتور باسم سودان.

وتتضمن القافلة عشرة أطنان من المواد الإغاثية والغذائية إلى متضرري الزلزال في اللاذقية.

وقد تسلّم الرفيق إسماعيل قافلةَ المساعداتٍ عند وصولها، وأكّد أن سورية ستبقى بخير رغم كل ما تعرضت له نتيجة الحرب، وما تتعرض له اليوم إثر الزلزال المدمّر وذلك بفضل لُحمة أبنائها الشرفاء وتعاضدهم وتكاتفهم واستجابتهم الفورية لتقديم يد العون في ظل هذه الكارثة الإنسانية.

وأكّد الدكتور سودان أنّ “هذه القافلة التي سبقتها قافلة مماثلة قدمتها كتائب البعث إلى الأهل المتضررين في حلب، تعبير بسيط عن التضامن والتكافل مع إخوتنا وأهلنا في المناطق المنكوبة، وتجسيد لاندفاع كتائب البعث للمشاركة في أعمال الإغاثة بالتعاون مع الجهات المعنية من الدفاع المدني والمجتمع الأهلي”.

ورأى عدد من الرفاق المشاركين القادمين مع القافلة أن تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال واجب وطني يمليه الوفاء والانتماء لوطن صمد في وجه الحرب والحصار ويستحق كل الجهود المخلصة.