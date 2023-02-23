كتلة الوفاء للمقاومة تُدين العدوان الإسرائيلي على سورية

بيروت – سانا:

أدانت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية بشدّة العدوان الإسرائيلي الأخير على سورية، مؤكدة أنه يعدّ دليلاً إضافياً على سلوكيات كيان الاحتلال العدوانية والوحشية.

ورحّبت الكتلة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري بمقرها المركزي اليوم برئاسة النائب محمد رعد، بخطوة إيفاد الحكومة اللبنانية وفداً وزارياً إلى سورية، للإعراب عن تضامن لبنان معها لمواجهة تداعيات الزلزال، كما شكرت كل الجهود التي بذلت من جهات رسمية لبنانية أو أحزاب أو جمعيات ساهمت في تقديم العون والمساعدة للشعب السوري.

كذلك أبدت الكتلة ارتياحها لزيارة وفد لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية إلى دمشق لتأكيد أهمية تفعيل العلاقات الأخوية الرسمية بين البلدين وللوقوف على الخطوات اللازمة لتخفيف آثار وتداعيات أزمة الزلزال ومتطلبات معالجة آثاره.

من جهة ثانية، شجبت الكتلة بشدة العدوان الصهيوني على مدينة نابلس في الضفة الغربية، وجدّدت الكتلة تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقّه المشروع في المقاومة والدفاع عن وجوده وأرضه.

وفي الشأن الداخلي اللبناني، أكّدت الكتلة أنها تبذل الجهود اللازمة لإعادة الفعالية إلى مؤسسات الدولة اللبنانية وسلطتها، وتستعجل التحرّك مع مختلف الكتل المعنية لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية.