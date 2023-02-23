كرة أهلي حلب بين تعليق واستئناف النشاط الرياضي

حلب- محمود جنيد

جاء الزلزال الثاني ليحيل مصير عودة عجلة المسابقات والأنشطة الرياضية واستكمالها إلى نفق المجهول، وسط تكهنات وردود أفعال متضاربة حولها بين مؤيد ورافض.

فريق أهلي حلب الأول لكرة القدم كان من بين الأندية التي استأنفت نشاطها التدريبي، بقيادة المدرب الجديد حسين عفش الذي تم تعيينه خلفاً للمستقيل ماهر بحري، ليتم تعليق تدريبات الفريق مجدداً بعد الزلزال الثاني حتى يوم السبت المقبل، علماً بأن هناك إضافات جديدة في صفوف الفريق موضوعة قيد التجربة، منها قلب هجوم سنغالي، ولاعب وسط كويتي.

عضو إدارة النادي مسؤول كرة القدم أيمن حزام أكد ل” البعث” بأن استكمال الدوري في ظل الظروف الراهنة قد يكون غير ممكن، لكن الأندية تتضرر مالياً بشكل كبير جراء ماحصل من تعطل للنشاط بسبب كارثة طبيعية لايملك أحد من أمرها شيء، مضيفاً بأن الحياة يجب أن تستمر ولا يجوز إلغاء الدوري.

وبين الحزام بأن النادي ينتظر القرارات الرسمية بخصوص استئناف النشاط الرياضي، وسيتماشى معها، راجياً أن تزول الغمة وتعود الأمور إلى طبيعتها.

يشار إلى أن الكادر الفني المساعد للمدرب حسين عفش وهو من اختياره، يتألف من أمير كيال مساعد مدرب ومحلل أداء، وعبادة السيد مساعد مدرب، ومحمود كركر مدرب حراس، وعبد الملك عزيزي ادارياً للفريق.

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