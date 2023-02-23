مباحثات بين وزير الصحة ووفد بحريني لتعزيز التعاون في المجال الطبي والإغاثي

دمشق – سانا:

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع الأمين العام للمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد، والوفد المرافق رفيع المستوى، سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي والإغاثي، بما يخدم متضرّري الزلزال.

وفي تصريح للصحفيين، أكد الدكتور الغباش عمق العلاقات بين سورية ومملكة البحرين، مبيّناً أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق حول المساعدات الأكثر ضرورة في الوقت الحالي، والتنسيق لإيصالها إلى مستحقيها.

ولفت الغباش إلى أن مجموعة من الأطباء البحرينيين ستنضمّ إلى صفوف الأطباء السوريين للعمل والاطلاع على الواقع الصحي، معرباً عن شكره لمملكة البحرين.

بدوره، أوضح الدكتور السيد أن البحرين على استعداد لتقديم المساعدات كافة التي من شأنها تخفيف وقع آثار الزلزال الذي ضرب سورية، مبيّناً أنها أرسلت اليوم طائرة مساعدات تحمل 38 طناً من المواد الطبية والإغاثية.

وأكد أن البحرين ستواصل تقديم المساعدة للشعب السوري والوقوف إلى جانبه.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة والسفير المفوّض فوق العادة لمملكة البحرين وحيد مبارك سيار وعدد من المديرين والمعنيين.