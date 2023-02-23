مبادرة إماراتية لتنفيذ برامج إنسانية في سورية بقيمة 20 مليون درهم

أبو ظبي – سانا:

أعلن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن تخصيص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج إنسانية في سورية، خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم أن الشيخ حمدان بن زايد طلب من هيئة الهلال الأحمر تقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين، وتوفير احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك ومساندتهم، وخاصة في المحافظات المتضررة نتيجة الزلزال.

ووفق الوكالة شرعت الهيئة في وضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الشيخ حمدان، وأكملت استعداداتها لتكون برامج رمضان هذا العام ملبية لمتطلبات الساحة السورية ومحققة لتطلعات القيادة الإماراتية التي تولي الأوضاع الإنسانية الراهنة في سورية اهتماماً كبيراً.

من جانبه قال الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: “إن توجيهات رئيس الهيئة تأتي في إطار اهتمامه بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في سورية وحرصه على تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم في ظل الأوضاع التي خلفتها كارثة الزلزال هناك”، مشيراً إلى أن الشيخ حمدان يتابع عن كثب الأوضاع الإنسانية في سورية وتداعياتها المباشرة على حياة المتضررين.

وأوضح المزروعي أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتوسيع مظلة المستفيدين من المشاريع الرمضانية في سورية بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في دمشق ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.