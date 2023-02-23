محاضرة توعوية عن الزلازل ومخاطرها وسلامة الأبنية في غرفة تجارة حمص

23-فبراير-2023

البعث أون لاين – نزار جمول

أقيمت في غرفة تجارة حمص وعبر لجنة سيدات الأعمال ندوة علمية بعنوان “الزلازل ، حقيقتها ، مخاطرها وسلامة الأبنية” شرح فيها محاضري الندوة الدكتور خالد يزبك “رئيس قسم الجولوجيا وأستاذ البيتون” وعضو الهيئة العليا للبحث العلمي والدكتور عصام ملحم مغبة الكارثة ونتائجها .

واعتبر الدكتور يزبك أن طبقات الأرض وصفائحها التكتونية وأماكن موضعها في الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في السادس من شباط الحالي يعادل بقوته انفجار مليون طن من مادة TNT بقوة بلغت على مقياس ريختر 7،9 درجة ، مبيناً أنه قد خفف من طاقة الأرض المختزنة في طبقاتها ، وأوضح أن الهزات الارتدادية تأتي خفيفة بالعادة وهي طبيعية لتعود الصفائح لوضعها الطبيعي.

وفي نفس السياق أكد الدكتور عصام ملحم على ضرورة نشر التوعية من خلال التعريف العلمي بالزلازل وأخذ الاحتياطات الواجبة ، وأشار ملحم إلى الضرورة الملحة لإجراء الدراسات الهندسية على طبيعة الأرض والتربة مع مراعاة أن يتم بناء الأبنية بإشراف هندسي وضبط مواد البناء ، مبيناً أن الكشف على الأبنية المتضررة واجب إنساني وضروري مع الاختيار الأنسب لشراء منازل تحقق مواصفات المنشآت المقاومة للزلازل .

وأكدت السيدة عفاف الحسن “رئيس لجنة سيدات الأعمال” أن هذه الندوة تكمن أهميتها في الإضاءة على كيفية التعامل في حال وقوع الزلازل مع إيصال الأفكار العلمية للكارثة بشكل سليم ، معتبرة أن الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المحافظات السورية يجب أن يترك عند المجتمع السوري مفاهيم صحيحة مع الإبتعاد عن الشائعات التي تثير الخوف والهلع

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23-فبراير-2023

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