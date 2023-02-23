محافظ حماة يبحث آلية الاستجابة لمتضرري الزلزال

23-فبراير-2023

حماة- البعث 

بحث محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة خلال لقائه اليوم وفداً من مكاتب الأمم المتحدة في حمص الاستجابة الإنسانية العاجلة لمتضرري الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من الشهر الجاري، حيث ناقشا التحديات التي تواجه هذه الاستجابة بهدف ضمان التنسيق والوصول لجميع المواطنين المتضررة منازلهم جراء الزلزال، وأهمية دعم قطاعي التعليم والصحة.

وقدّم المحافظ شرحاً عن حجم الدمار الكبير والإجراءات التي اتخذتها المحافظة منذ لحظة وقوع الزلزال المدمّر، منوهاً بالجهود التي بذلتها كافة القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات والجمعيات الأهلية لمساعدة الأهالي المتضررين وتخفيف أعباء هذه المحنة عنهم. وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات، والعمل ضمن آلية منظمة منعاً من الازدواجية ووصول المساعدات إلى كافة المتضررين، سواء في مراكز الإيواء أو خارجها.

وأعرب الوفدُ عن شكره للمحافظة على الدعم المتواصل لبرامج مكاتب الأمم المتحدة وتقديم التسهيلات لها، والتي تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني للعائلات المتضررة.

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23-فبراير-2023

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