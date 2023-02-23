مسؤول أممي يعرب عن القلق حيال العدوان الإسرائيلي على سورية

أعرب المنسّق المقيم للأمم المتحدة، ومنسّق الشؤون الإنسانية في سورية بالنيابة مايك روبسون عن القلق حيال العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية الأحد الماضي، مؤكداً أنه لا يجوز على الإطلاق شنّ هجمات ضد المدنيين.

وأوضح روبسون في بيان نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على موقعه الإلكتروني، أنه قلق للغاية إزاء الاعتداء الذي استهدف في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي حي كفرسوسة في دمشق، وأصاب مبنى سكنياً وأسفر عن ضحايا بين المدنيين بينهم صيدلانية، وجرح ما لا يقل عن خمسة آخرين، وتضرّر عدد من المباني في الحي بأضرار جسيمة اضطرت سكان بعضها إلى إخلاء منازلهم، كما لحقت أضرار جسيمة بالمركز الثقافي في كفرسوسة ومنشأتين تعليميتين داخل قلعة دمشق هما المعهد التقاني للآثار والمتاحف والمعهد التقاني للفنون التطبيقية.

وأشار البيان إلى أن المدنيين يعانون من العواقب المأسوية للأعمال العدائية المستمرة في أجزاء من سورية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسورية في السادس من شباط الجاري، مؤكداً أنه لا يجوز على الإطلاق شنّ هجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية.

ودعا روبسون في بيانه جميع الدول إلى بذل كل الجهود الممكنة في حدود سلطتها لضمان وقف تصعيد الهجمات ووجوب حماية المدنيين والأعيان المدنية في سورية، وقال: “من الضروري أن تكون الفتيات والفتيان والنساء والرجال في سورية قادرين على عيش حياة خالية من الخوف والعنف والدمار وعلى إعطائهم فرصة لمستقبل أكثر إشراقاً”.