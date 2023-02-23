مشاركة عربية لمنتخب الشطرنج بطموح التتويج

23-فبراير-2023

أنهى منتخبنا الوطني للشطرنج تحضيراته استعداداً للمشاركة في بطولة العرب للرجال والسيدات التي تنطلق منافساتها يوم الأحد المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، وتستمر حتى السادس من شهر آذار المقبل بمشاركة 17 دولة.

رئيسُ اتحاد اللعبة علي عباس كشف لـ”البعث” أن الاستعداد للبطولة لم يكن بشكل جيد بسبب التأثر بالأحداث الأخيرة جراء الزلزال، حيث كان الاستعداد فردياً من قبل اللاعبين واللاعبات، ولم يستطع الاتحاد دعوتهم لإقامة معسكر مغلق.

وأضاف عباس: جميع اللاعبين واللاعبات عمدوا إلى تحضير أنفسهم بشكل فردي ضمن منازلهم، ورغم ذلك لدينا تفاؤل بهم بتحقيق نتائج جيدة كما حصل في البطولة الماضية عندما أحرزنا ميدالية فضية وأخرى برونزية بالشطرنج الخاطف عبر مالك قونية لي ومنار خليل.

وأشار عباس إلى أن بعثة المنتخب ستضمّ كلاً من حمد السعد رئيساً للبعثة واللاعبين واللاعبات (مالك قونية لي، آرام آدم، بشير عيتي، واللاعبات منار خليل، رولا محمود)، لافتاً إلى أن الطموح إحراز اللقب المتاح في البطولة وهي أستاذ أو أستاذة دولية كبيرة GM-WGM.

عماد درويش

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23-فبراير-2023

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