وانغ: الولايات المتحدة تعدّ أكبر منتج للحروب في العالم

بكين – سانا:

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين أن ما يثير القلق حقاً هو دور الولايات المتحدة في تخريب السلام وزعزعة الاستقرار في العالم.

وتعليقاً على أنباء تفيد بأن واشنطن قلقة من التعاون بين الصين وروسيا، قال وانغ اليوم وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام: “إن العلاقات الروسية الصينية تقوم على مبادئ عدم الانضمام إلى التكتلات، وعلى عدم المواجهة وهي غير موجّهة ضد أي أطراف ثالثة”.

وأضاف وانغ: “تعدّ العلاقات الصينية الروسية بمنزلة العامل الإيجابي للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم، ولا داعي للقلق وما يجب أن يكون مصدر قلق حقيقي هو دور الولايات المتحدة المدمّر للسلام والاستقرار في العالم”.

وأشار وانغ إلى أن الولايات المتحدة تعدّ أكبر منتج للحروب في العالم، وعلى مدار تاريخها الذي يزيد على 240 عاماً، وقد بقيت هذه الدولة فقط 16 عاماً دون حروب.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد أمس أن العلاقات الروسية الصينية تتطوّر وفقاً لما تم التخطيط له، وتم الارتقاء بها إلى مستويات جديدة.