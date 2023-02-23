وزير التربية: قرار التعليم في المناطق المنكوبة من صلاحيات المحافظ

أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع في تصريحٍ خاص ل “البعث ميديا” أن الأمور الخاصة بالمناطق المنكوبة من صلاحيات لجان الإغاثة المحلية وقرارات التعليم فيها يتخذها المحافظ ومدير التربية.

تصريح وزير التربية جاء رداً على مطالبات بتعميم قرار تأجيل الدوام المدرسي في مناطق أخرى أسوة بقرار محافظ اللاذقية، موضحاً أنه لا يمكن التعميم لأن الآراء متنوعة، وأغلب العائلات تعتقد أن المدارس أكثر المناطق أماناً لا سيما أن أغلب مراكز الإيواء هي في المدارس، ومشيراً إلى أنه لا مشكلة في موضوع الدوام كونه لا توجد امتحانات في الفترة الحالية.

وبين أن الوزارة تحضر برامج تعويض متكاملة للفاقد التعليمي بعد استكمال بيانات الطلاب والمعلمين المتضرّرين.

وحول ما يشاع عن إمكانية تأجيل الامتحانات شهادتي “التعليم الأساسي والثانوي”، لفت طباع إلى أن “كل شيء لايزال قيد الدراسة، فلايجوز اتخاذ قرارات سريعة عشوائية قبل اتضاح حجم الكارثة وأبعادها الزمانية والمكانية”.

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