وزير الخارجية الأرميني في سورية للتضامن معها بمواجهة كارثة الزلزال

23-فبراير-2023
دمشق- سانا

وصل وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان إلى دمشق اليوم على رأس وفد رسمي للتضامن مع سورية بمواجهة تداعيات الزلزال.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال استقباله ميرزويان في مطار دمشق الدولي: نرحّب بالوزير ميرزويان الذي تأتي زيارته في الوقت المناسب، وهي تعبير عن العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين التي تتطوّر باستمرار بما يخدم مصلحة شعبيهما اللذين يتشاركان الآلام والأفراح، معرباً عن شكر سورية لأرمينيا على موقفها النبيل المتضامن معها في هذه الظروف الصعبة.

ووصل ميرزويان إلى مطار دمشق الدولي على متن طائرة أرمينية تحمل 36.6 طناً من المواد الغذائية والإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال، وسيتم تفريغها في مطار حلب الدولي.

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23-فبراير-2023

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