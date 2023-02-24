إيران تجدّد إدانتها للعدوان الإسرائيلي على سورية

24-فبراير-2023

نيويورك-سانا

جددت إيران إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر الأحد الماضي دمشق ومحيطها، وأسفر عن ارتقاء خمسة شهداء وإصابة 15 آخرين.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “يجب على العالم أن يدين هذه الممارسات والجرائم، فضلاً عن العمل على إجبار الكيان الإسرائيلي على احترام القانون الدولي”.

ورداً على تصريحات لممثل الكيان الصهيوني هاجم فيها إيران قال إيرواني: إن ممثل هذا الكيان يستغل كل فرصة ليوجه اتهامات لا علاقة لها بإيران في مسعى منه للتغطية على أعماله التخريبية في المنطقة، وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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24-فبراير-2023

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