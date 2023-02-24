استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، خلال اقتحام مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر طبية في المستشفى الأهلي في الخليل قولها: إن الشاب محمد جوابرة 22 عاماً استشهد متأثرا بجروح خطيرة، جراء إصابته برصاص قناصة في الرأس، أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العروب.

وباستشهاد الشاب جوابرة يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية إلى 63 شهيداً، بينهم 13 طفلاً.