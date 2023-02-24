الموت يغيّب الفنان شادي زيدان

24-فبراير-2023

غيب الموت اليوم الجمعة الفنان شادي زيدان عن عمر ناهز 49 عاما بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء تصوير آخر أعماله التلفزيونية أسفرت عن حدوث نزيف داخلي لديه،دخل على اثرها للمشفى قبل أن يتم الإعلان عن دخوله في غيبوبة.

ونعت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية من جهتها، وفاة الفنان شادي زيدان. وكتبت عبر صفحتها على “فيسبوك”: ننعي إليكم ببالغ الحزن والأسى رحيل الزميل الفنان شادي زيدان

لروحه السلام ولنا ولكم ولأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

كما نعاه شقيقه الفنان أيمن زيدان من خلال صورة على إنستغرام، وكتب “الله يرحمك يا شادي، والعزاء لكل العائلة وكل محبيك”.

وشارك الراحل بالعديد من الأعمال التلفزيونية أبرزها: سلسلة عيلة 6 و 7 نجوم، جميل وهناء، بيت جدي، أيام الدراسة، رجال العز، الكندوش، وصور مؤخراً دوره في مسلسل زقاق الجن الذي سيعرض في رمضان القادم.

كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها: “صور”، و”وجه آخر للقتل” .

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24-فبراير-2023

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