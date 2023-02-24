قافلة مساعدات ثانية من الحسكة للمحافظات المنكوبة

24-فبراير-2023

 

الحسكة-صالح طعمه

أنجزت المحافظة  التحضيرات اللازمة لإطلاق قافلة المساعدات الإغاثية الثانية لمتضرري الزلزال في المحافظات المنكوبة،إذ من المتوقع إنطلاقها اليوم في منتصف الليل.

وقال نائب محافظ الحسكة  “حسن شمهود” في تصريح ل” البعث”  “إن هذه القافلة  تأتي في سياق الجهود الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي في المحافظة بالتنسيق مع فرع الحزب  لمؤازرة أهلنا المتضررين من الزلزال، ما يعزز قيم شعبنا الأصيلة”، لافتاً إلى أن أهالي الحسكة ومن مختلف الفعاليات بادروا لتقديم الدعم ، علماً أنه تم ارسال مبالغ نقدية تقدر بمليار و ٥٠٠ مليون ليرة سورية .

يشار إلى أن  القافلة مقدمة من جمييع الفعاليات في المحافظة محملة بمختلف أنواع المواد الصحية والغذائية والإغاثية وألبسة  الشتوية ومواد طبية وحرامات و الإسفنج والفرشات والبيدونات وحفاضات العجزة والأطفال وغيرها من المواد.

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24-فبراير-2023

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